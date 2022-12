Die EU hat sich offenbar auf das Einfrieren der Gelder an Ungarn verständigt. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Einen entsprechenden Beschluss fasste eine große Mehrheit der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten auf einer Sitzung in Brüssel. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Diplomaten. Die zurückgehaltene Summe soll demnach aber nicht so hoch ausfallen wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen. Diese hatte empfohlen, Fördermittel in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro einzufrieren. Um welche Summe es nun geht, ist noch unklar. Hintergrund der Maßnahme ist die Sorge, dass EU-Gelder in Ungarn wegen unzureichender Maßnahmen gegen Korruption nicht ordnungsgemäß verwendet werden.

Die Vertreter der EU-Staaten verständigten sich bei ihrem Treffen auch auf eine wichtige Richtlinie zur Umsetzung der geplanten internationalen Mindest-Umsatzsteuer von 15 Prozent für große Unternehmen. Das teilte die tschechische Ratspräsidentschaft am späten Abend mit. Ziel ist, die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen zu verhindern. Die Mindeststeuer war im vergangenen Jahr zwischen der EU, den USA und 130 weiteren Staaten vereinbart worden.

