Große Konzerne in der Europäischen Union müssen bald öffentlich machen, wie viel Steuern sie in jedem Staat zahlen.

Der EU-Ministerrat billigte ein Gesetz, das für mehr Transparenz sorgen soll. Die Entscheidung des Europäischen Parlaments steht noch aus, die Zustimmung gilt aber als Formalie.



Nach der neuen Regelung müssen multinationale Unternehmen mit weltweit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz Einblick in ihre Geschäftsbücher geben. Die Firmen mit Sitz in der EU müssen unter anderem die tatsächlich gezahlten Ertragssteuern veröffentlichen und Tochterfirmen auflisten. Die Daten sollen für alle EU-Staaten aufgeschlüsselt werden, ebenso für die Staaten auf der EU-Liste für Steueroasen.



Einige Unternehmen verschieben ihre Gewinne in Länder mit möglichst niedrigen Steuersätzen, obwohl sie dort nicht erzielt wurden. Das geschieht innerhalb der EU, aber auch weltweit.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.