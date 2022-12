Ursula von der Leyen (2.v.r.) mit Parlamentspräsidentin Metsola (l.) dem slowenischen Regierungschef Golob sowie der estnischen Ministerpräsidentin Kallas beim von Estland, beim EU-Gipfel. (Olivier Matthys / AP / dpa )

Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen per Twitter mit. Das bislang neunte Sanktionspaket umfasst Strafmaßnahmen gegen fast 200 russische Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Technologie, Finanzen und Medien. Damit wolle man die russische Wirtschaft und Kriegsmaschinerie weiter aus den Fugen bringen, so von der Leyen. Die Maßnahmen waren gestern auf dem EU-Gipfel in Brüssel verabredet worden. Damit sie in Kraft treten, muss der Beschluss noch im europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.