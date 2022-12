Die EU hat sich offenbar auf das Einfrieren der Gelder an Ungarn verständigt. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Den Beschluss fasste eine deutlich ausreichende Mehrheit der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten auf einer Sitzung in Brüssel. Dies gab die tschechische Ratspräsidentschaft in der Nacht bekannt. Hintergrund der Maßnahme ist die Sorge, dass EU-Gelder in Ungarn wegen unzureichender Anti-Korruptionsmaßnahmen veruntreut werden könnten. Die nun zurückgehaltene Summe ist allerdings um 1,2 Miliarden niedriger als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen. Grund ist, dass einige Mitgliedsstaaten die bisherigen Zugeständnisse Ungarns in dem Streit anerkennen wollten.

