Ein Bild aus dem Konflikt um Berg-Karabach (dpa/MAXPPP/Gilles Bader)

Vertreter der Mitgliedstaaten nahmen einstimmig entsprechende Pläne an, wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Sie sollen am kommenden Montag bei einem Außenministertreffen formell beschlossen werden. Ziel der Mission ist demnach, einen Beitrag zur Verringerung der Zahl der Zwischenfälle in der Region zu leisten. Zudem geht es darum, das Risiko für die Bevölkerung zu verringern. Dazu solle es zum Beispiel Routinepatrouillen geben.

Die Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hatte Armenien Mitte September angegriffen. Aktuell gilt eine Waffenruhe. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken streiten sich seit Jahrzehnten um die Kontrolle über das Gebiet von Berg-Karabach.

