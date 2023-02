Die Asyl-Verfahren an den Außengrenzen sollen optimiert werden. (Wojtek RADWANSKI / AFP)

Der Beschluss des Europäischen Rats sieht demnach zwei Pilotprojekte an den Außengrenzen vor. Beim ersten will die EU ihre Überwachungsinfrastruktur ausbauen. Von der Leyen zufolge sollen Wachtürme gebaut, Kameras sowie weitere elektronische Beobachtungssysteme installiert werden. Die Finanzierung soll aus dem EU-Haushalt und aus den nationalen Haushalten kommen. Ein zweites Pilotprojekt konzentriert sich auf die Optimierung der Asyl-Verfahren an den Außengrenzen.

Streit über die Finanzierung

Beim EU-Gipfel hatte es Uneinigkeit über die Finanzierung von Grenzsicherungsanlagen und Zäunen gegeben. Die EU-Kommission sowie Deutschland lehnten Grenzzäune ab. Andere Mitgliedsländer wie Österreich und Griechenland forderten sie jedoch.

Scholz verwies nach dem Gipfel darauf, dass das Wort "Zäune" im Beschluss nicht vorkomme, sagte aber gleichzeitig, es gehe schon darum, "dass an einigen Grenzen Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden müssten". Österreichs Bundeskanzler Nehammer äußerte sich zufrieden. Die EU habe deutlich gemacht, dass nicht nur Bulgarien und Rumänien, sondern alle Länder mit Außengrenzen von der EU-Kommission besonders bedacht würden, wenn es darum gehe, die Grenzen zu schützen. In dieser Klarheit habe es dieses Bekenntnis noch bei keinem Rat gegeben, erklärte Nehammer.

Die EU will außerdem die Zahl der Abschiebungen erhöhen. Um dies zu erreichen, wollen die Mitgliedsländer abgelehnte Asylanträge gegenseitig anerkennen. Die Anträge müssten so nicht mehr erneut geprüft werden, wenn sich Asylbewerber innerhalb der EU bewegen, erklärte von der Leyen. Zudem müsse der Druck auf die Herkunftsländer erhöht werden, ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurückzunehmen.

Kritik aus Deutschland

Die Pläne der EU stoßen in Deutschland auf Kritik. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Bünger, sagte, was auf dem EU-Gipfel in Sachen Flucht und Migration beschlossen worden sei, komme einer humanitären Bankrotterklärung gleich. Forcierte Abschottung, Schnellverfahren und Abschiebungen seien das Gegenteil einer menschenrechtsbasierten Asylpolitik.

Der Grünen-Politiker Emmerich kritisierte im Deutschlandfunk , die Errichtung von Zäunen passe nicht zur EU. Unions-Fraktionsvize Lindholz äußerte sich enttäuscht über die Ergebnisse. Kanzler Scholz hätte angesichts der Lage in Deutschland viel stärker auf konkrete Ergebnisse wie eine gleichmäßigere Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU drängen müssen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.