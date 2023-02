EU-Gipfel in Brüssel mit Kommissionspräsidentin von der Leyen. (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)

In einem Gipfel-Beschluss wird die Europäische Kommission aufgefordert, unverzüglich Finanzmittel einzusetzen, um etwa Kameras, Wachtürme und andere Ausrüstungen für entsprechende Anlagen zu beschaffen. In der EU war seit längerem umstritten, ob Zäunen und Grenzbefestigungen in einzelnen Mitgliedsstaaten vorangetrieben und bezahlt werden sollen. Bundeskanzler Scholz betonte, zugleich wolle man aber auch bessere Voraussetzungen dafür schaffen, Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten anzuwerben.

Der Grünen-Politiker Emmerich kritisierte im Deutschlandfunk, die Errichtung von Zäunen passe nicht zur EU. Die Unions-Fraktionsvize Lindholz äußerte sich enttäuscht über die Ergebnisse. Scholz hätte angesichts der Lage in Deutschland viel stärker auf konkrete Ergebnisse wie eine gleichmäßigere Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU drängen müssen, sagte sie der dpa. Die Linken Politikerin Bünger sprach gegenüber dem epd von einer humanitären Bankrotterklärung.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.