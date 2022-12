Der Ölhafen der russischen Stadt Noworossiijsk. (LUCIE GODEAU / AFP)

Die Preisgrenze soll bei 60 Dollar pro Barrel liegen. Falls der Marktpreis unterhalb dieser Grenze liegt, soll für russisches Öl mindestens fünf Prozent weniger berechnet werden. Polen hatte sich bis zuletzt für einen noch niedrigeren Handelspreis eingesetzt. Die Preisobergrenze soll für russisches Öl gelten, das über den Seeweg geliefert wird.

Mit der Einigung ist nun der Weg frei für den formalen Beschluss der EU-Staaten zu der geplanten Preisgrenze. Er wird möglicherweise noch am Wochenende gefasst.

Die Europäische Union will mit der Limitierung erreichen, dass Russland weniger Einnahmen durch Ölexporte erzielt. Präsident Putin hatte bereits angekündigt, keinerlei Preisgrenzen zu akzeptieren. Ländern, die sich an die EU-Preisvorgaben hielten, drohte er Vergeltung an. Einen Teil der Ölproduktion exportiert Russland nach Indien, China und in weitere asiatische Länder.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.