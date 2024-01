Außenminister

Der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell (AP/dpa/Virginia Mayo)

Das teilte der EU-Außenbeauftragte Borrell gestern Abend im Anschluss an ein Außenministertreffen in Brüssel mit. Nach Angaben von Diplomaten soll der Einsatz im Idealfall im kommenden Monat aufgenommen werden. Die derzeitigen Planungen sehen vor, Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme zum Schutz von Frachtschiffen in die Region zu entsenden. Eine Beteiligung an den US-Angriffen gegen Huthi-Stellungen im Jemen ist jedoch nicht geplant. Aus Deutschland soll Regierungskreisen zufolge die Fregatte "Hessen" an der Militäroperation teilnehmen.

Wegen der Raketen- und Drohnenangriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz meiden große Reedereien zunehmend den Weg durch das Rote Meer und den Suez-Kanal. Dies hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

