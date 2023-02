Erdbebenkatastrophe in der Türkei (Uncredited/DIA/AP/dpa)

In einem Schreiben der EU-Staats- und Regierungschefs an den türkischen Präsidenten Erdogan heißt es, man stehe bereit, die Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden zu verstärken. Auch aus anderen Staaten kommt weitere Hilfe. Trotz diplomatischer Spannungen schickte Armenien Rettungsteams mit 27 Helfern in das Erdbebengebiet. Einsatzkräfte aus Israel sind vor Ort, um ein Feldlazarett zu errichten.

Indes schwindet die Hoffnung, dass in den Trümmern noch Überlebende gefunden werden. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Türkei und Syrien liegt bei über 19.000. Bundesinnenministerin Faeser ordnete für morgen an den obersten Bundesbehörden Trauerbeflaggung an.

