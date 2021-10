In der Europäischen Union ist fast jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Das geht aus einer vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlichten Übersicht hervor. Demnach lebten im vergangenen Jahr in der EU 24,4 Prozent der Minderjährigen in einkommensschwachen Haushalten. Bei Erwachsenen im Erwerbsalter lag der Anteil bei knapp 22 Prozent, bei Senioren bei rund 20 Prozent. In Deutschland war der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher mit mehr als 25 Prozent über dem europäischen Schnitt. Am höchsten war der Wert in Rumänien mit knapp 42 Prozent; den niedrigsten weist Slowenien mit rund 12 Prozent auf.



Besonders hoch ist das Armutsrisiko laut Statistik für Kinder von nicht oder gering Beschäftigten, Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss und Alleinerziehenden, aber auch für Kinder, bei denen wenigstens ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat.



Zur Gruppe der "von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen" zählt, wer über ein vergleichsweise geringes Haushaltseinkommen verfügt, in einem Haushalt mit niedriger Erwerbstätigkeit lebt oder Mühe hat, für bestimmte regelmäßige Ausgaben wie Heizung, Telefon oder Urlaubsreisen aufzukommen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.