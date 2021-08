Nach Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat gibt es beim Alkoholkonsum große Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern.

Beim wöchentlichen Trinken alkoholischer Getränke stünden die Niederlande mit 47 Prozent an der Spitze, gefolgt von Luxemburg mit 43 Prozent und Belgien mit 40 Prozent. Schweres Trinken, definiert als Konsum von mindestens 60 Gramm reinen Alkohols, was etwa anderthalb Litern Bier entspricht, sei vor allem in Dänemark verbreitet: Dort gaben 38 Prozent an, wenigstens einmal im Monat diese Menge zu konsumieren. Deutschland liegt in dieser Kategorie mit 30 Prozent auf Platz 4. Die höchste Rate an Abstinenzlern weise Kroatien mit 38 Prozent auf.

