Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb in einen Brief an die ukrainische Regierung, die Investitionen sollten es der Ukraine erlauben, zu ihren Vorkriegs-Exportmengen zurückzukehren. Verbesserte Hafen-Kapazitäten beschleunigten die Ausfuhr von Lebensmitteln und anderen Gütern, die die Ukraine an globale Märkte liefere, hieß es.

