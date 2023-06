Unterstützung der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Pressekonferenz nach einer Sitzung des Kommissionskollegiums. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Die Mittel seien auf mehrere Jahre ausgerichtet, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Sie würden aus Krediten sowie aus nicht rückzahlungspflichtigen Zuschüssen bestehen. Zudem appellierte von der Leyen an andere Geldgeber, ihre jeweiligen Hilfen aufzustocken. In diesem Jahr unterstützt die EU die Ukraine mit 18 Milliarden Euro. EU-Kommissionsvize Dombrovskis hatte gesagt, die EU wolle dem Land auch über 2023 hinaus helfen. Dies solle aus dem Haushalt erfolgen, der noch bis zum Jahr 2027 festgelegt sei. Die Hilfen für die Ukraine sollen in den mittelfristigen Finanzplan eingearbeitet werden, um Kiew mehr Planungssicherheit zu geben. In Brüssel gehen immer mehr EU-Vertreter davon aus, dass der Krieg länger dauert als gedacht.

