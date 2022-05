Russischer Angriffskrieg

Der EU-Außenbeauftragter Borrell (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Rande des G7-Außenministertreffens in Schleswig-Holstein an. Das Geld solle für schwere Waffen und Ausrüstung ausgegeben werden. Es wäre bereits das vierte EU-Paket für Waffen in der Ukraine. Insgesamt läge die Summe der EU-Unterstützung für das ukrainische Militär damit bei zwei Milliarden Euro.

Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden, zwei weitere folgten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.