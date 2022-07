Die Ukraine bekommt weitere Militärhilfe. (picture alliance/dpa | Philipp Schulze)

Das kündigte Ratspräsident Michel am Rande von Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel an. Damit stellt die EU Militärhilfe in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Bei den Beratungen geht es auch um mögliche weitere Sanktionen gegen Russland. Im Gespräch ist unter anderem ein Embargo für russisches Gold.

