Im Streit mit der EU-Kommission über ausstehende Steuerzahlungen hat der US-Konzern Apple mehr als 14 Milliarden Euro auf einem Treuhandkonto hinterlegt.

Die EU-Behörde erklärte in Brüssel, die Summe entspreche dem Profit, den Apple durch illegale Vergünstigungen in Irland gemacht habe. Das Geld soll endgültig gezahlt werden, wenn europäische Gerichte über noch laufende Einsprüche von Apple und der Regierung in Dublin entschieden haben.



Nach Ansicht der EU-Kommission hat Irland dem Unternehmen wettbewerbsverzerrende Steuervorteile gewährt. Weil sich die irische Regierung weigerte, das Geld plus Zinsen nachzufordern, leitete die Kommission im Jahr 2017 juristische Schritte vor dem Europäischen Gerichtshof ein.