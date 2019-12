Die EU-Staaten wollen Ostseefischern Stilllegungsprämien gewähren, wenn sie wegen der Reduzierung der Fangquoten ihren Betrieb stilllegen müssen.

Die EU-Fischereiminister einigten sich auf eine entsprechende Position, wie der EU-Rat mitteilte. Um die Regelung in Kraft zu setzen, muss noch das Europaparlament zustimmen.



Die EU-Staaten hatten sich im Oktober auf die Fangquoten für die Ostsee geeinigt. Im östlichen Teil gilt ab dem kommenden Jahr de facto ein Fangverbot für Dorsch und Hering. In der westlichen Ostsee nahe der deutschen Küste wurden die Quoten um 60 beziehungsweise 65 Prozent reduziert.



Finanzhilfen sollte es nach ersten Plänen nur für Fischer im östlichen Teil geben. Davon hätten deutscher Betriebe kaum profitiert, was Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner kritisierte. Die jetzt gefundene Regelung gilt für die gesamte Ostsee.