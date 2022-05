Der EU-Außenbeauftragte Borrell (AP Photo/Olivier Matthys)

Der Krieg in der Ukraine habe die Notlage in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land im Nahen Osten noch verschlimmert, sagte Borrell zum Auftakt einer Geberkonferenz in Brüssel. Bereits jetzt litten 60 Prozent der syrischen Bevölkerung unter einer unsicheren Ernährungslage und wüssten kaum, woher sie die nächste Mahlzeit bekommen sollten. Borrell kündigte eine zusätzliche Hilfe der EU für Syrien in Höhe von einer Milliarde Euro in diesem Jahr an. Auch die Bundesregierung will mit mehr als einer Milliarde Euro unterstützen.

An der Geberkonfrenz nahmen Vertreter von 55 Staaten und 22 internationalen Organisationen teil.

