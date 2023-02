Schon im August wurden ukrainische Soldaten in Schleswig-Holstein ausgebildet. Nun haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, doppelt so viele auszubilden wie geplant. (Steffen Kugler / Bundespresseamt / d / Steffen Kugler)

Mehrere EU-Beamte teilten in Brüssel mit, als neues Ziel sei vorgesehen, 30.000 ukrainische Soldaten in EU-Staaten auszubilden. Der Start der Mission war im November von den Außenministern der Europäischen Union beschlossen worden. Damals hieß es, zunächst wolle man bis zu 15.000 Ukrainer in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausbilden. Die Bundeswehr bietet unter anderem eine Gefechtsausbildung für Kompanien, Taktikübungen für einen Brigadestab sowie Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen an.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.