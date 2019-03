Frauen in Deutschland arbeiten im europäischen Vergleich überdurchschnittlich oft in Teilzeit.

Die europäische Statistikbehörde Eurostat hat nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland errechnet, dass die Teilzeitquote von Frauen 2017 bei knapp 47 Prozent lag. Im EU-Durchschnittswert betrug die Teilzeitquote gut 31 Prozent. Noch mehr Frauen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren waren demnach nur in Österreich mit knapp 48 Prozent und in den Niederlanden mit rund 74 Prozent in reduzierter Arbeitszeit beschäftigt.



Die Linken-Arbeitsmarktexpertin Zimmermann hatte die Zahlen bei Eurostat abgefragt. Sie führt die hohe Teilzeitquote von Frauen in Deutschland unter anderem darauf zurück, dass die Kinderbetreuung nicht ausreichend gesichert sei.