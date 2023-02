Überflutungen und Unwetter

Hochwasser in Hessen (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Damit sind beispielsweise Flächen oder Becken im oder am Flusslauf gemeint, in die bei steigenden Pegelständen Wasser kontrolliert abgeleitet werden kann. In der Europäischen Union und Großbritannien könnten die Kosten zur Bewältigung von Hochwasserschäden bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf rund 44 Milliarden Euro pro Jahr steigen, heißt es in der Studie. Rückhaltegebiete könnten diesen Betrag auf gut 8 Milliarden Euro senken. Die Zahl der von Überschwemmungen betroffenen Menschen sei dann um etwa 80 Prozent geringer als ohne den Hochwasserschutz. Als Grund für die häufiger werdenden Überschwemnnungen nennt das Forschungsteam der EU-Kommission den Klimawandel.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.