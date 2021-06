Eine EU-Studie hat einen starken Anstieg von Antisemitismus auf Online-Plattformen in der Corona-Pandemie belegt.

In den ersten zwei Monaten dieses Jahres seien auf Twitter, Facebook und Telegram dreizehn mal so viele antisemitische Inhalte auf Deutsch wie in den Vorjahresmonaten festgestellt worden, erklärte die EU-Kommission als Auftraggeberin. Die Studie des Instituts für Strategischen Dialog wurde heute in Brüssel vorgestellt. Auf Französisch gab es auf denselben Plattformen demnach einen Anstieg um das Siebenfache. Es wurden nur Inhalte in diesen beiden Sprachen untersucht.



Die Analyse zeigte sowohl gängige als auch neue und direkt auf die Pandemie bezogene anti-semitische Äußerungen. Darunter waren etwa Verschwörungstheorien, die Impfungen als jüdisches Projekt zur Sterilisierung oder Kontrolle der Bevölkerung darstellten, und Stereotypen wie dasjenige, wonach Juden die internationalen Finanzinstitutionen beherrschten.