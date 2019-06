Die Grünen im Europäischen Parlament fordern eine Untersuchung der Subventionen an ein Unternehmen des tschechischen Regierungschefs Babis.

In der EU gebe es klare Spielregeln, sagte die Co-Fraktionsvorsitzende Keller in Brüssel. Niemand dürfe diese Regeln brechen und sich selbst bereichern. Babis steht im Verdacht, als Unternehmer unrechtmäßig von Fördergeldern profitiert zu haben. Gestern hatten mehr als 100.000 Menschen in der tschechischen Hauptstadt Prag demonstriert und den Rücktritt des Regierungschefs gefordert. Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft in Tschechien eine Anklage gegen Babis. Der Multimillionär weist alle Anschuldigungen zurück.