Die Spitzen der Europäischen Union haben in Ankara die Chancen für einen Ausbau der Beziehungen zur Türkei ausgelotet.

Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, dies könnte die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, eine Modernisierung der Zollunion und eine intensivere Kooperation bei Zukunftstechnologien im Bereich Umwelt und Digitales umfassen. Sie stellte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zudem Finanzhilfen zur Unterstützung der Flüchtlinge im Land in Aussicht. Ankara müsse aber die Rückführung illegaler Migranten von den griechischen Inseln wieder aufnehmen. Von der Leyen betonte, die EU werde auch in Zukunft nicht zögern, negative Entwicklungen in der Türkei anzuprangern. Die Achtung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit seien für die EU von entscheidender Bedeutung.



Der türkische Präsident Erdogan selbst äußerte sich nicht zu dem Treffen. Sein Chefberater Kalin teilte im Anschluss mit, Erdogan habe auf eine Erneuerung des Migrationsabkommens gedrungen, um die Region vor Instabilität zu schützen. In einer offiziellen Erklärung aus dem Präsidialamt hieß es lediglich, Ziel der Türkei bleibe die Vollmitgliedschaft in der EU. Darüber wird derzeit aber gar nicht verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.