Die EU hat nach eigenen Angaben humanitäre Hilfe für 1,5 Millionen Geflüchtete in der Türkei geleistet.

Sie seien nun in der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, sagte der zuständige Kommissar Stylianides in Brüssel. Die EU hatte der Türkei im Rahmen des Flüchtlingspakts bis zu sechs Milliarden Euro zur Versorgung der Geflüchteten in dem Land zugesagt. Vor wenigen Wochen hatte der Europäische Rechnungshof allerdings kritisiert, dass die Mittel deutlich effizienter ausgegeben werden könnten.



Der Flüchtlingspakt war 2016 vereinbart worden. Er sieht vor, dass illegal über die Türkei nach Europa kommende Migranten zurückgeschickt werden. Im Gegenzug nehmen die EU-Staaten der Türkei schutzbedürftige Flüchtlinge aus Syrien ab.