Die Bekämpfung der Desinformation ist bei Twitter schwächer als bei anderen sozialen Medien. (imago-images/ Panthermedia / oasisamuel )

Wie Vizepräsidentin Jourova in Brüssel mitteilte, haben Google, Meta, Microsoft und TikTok in den vergangenen sechs Monaten größere Anstrengungen bei dem Thema unternommen. Das gehe aus Berichten hervor, mit denen die Techkonzerne ihre Fortschritte bei der Einhaltung der verschärften Vorschriften in der Europäischen Union dokumentierten. In dem von Twitter vorgelegten Bericht fehlten etwa Daten dazu, wie man die Faktenprüfung stärke, führte Jourova aus. Sie erwarte von Twitter größere Anstrengungen, um den Verpflichtungen aus dem EU-Verhaltenskodex gerecht zu werden.

