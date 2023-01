Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal (dpa/Büro des Ministerpräsidenten Schmyhal)

Das teilte der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal mit. Er betonte, dass das Treffen in der Hauptstadt stattfinde, sei ein starkes Signal sowohl an die Partner als auch an die Feinde. Es verdeutliche Russland, dass dessen Bemühungen vergeblich seien, Zwietracht unter den westlichen Verbündeten zu säen. Schmyhal fügte hinzu, der Gipfel sei auch wichtig für die Bewerbung seines Landes um einen EU-Beitritt. Die Ukraine ist seit 2022 offiziell Beitrittskandidat.

Wer für die EU an dem Gipfel teilnehmen wird, wurde nicht mitgeteilt.

