EU-Kommissionspräsident Juncker befürwortet, die Zeitumstellung in der Europäischen Union abzuschaffen.

Nachdem sich die übergroße Mehrheit der Bürger dafür ausgesprochen habe, solle das so geschehen, erklärte Juncker im ZDF. Er werde in der Brüsseler Behörde für die Abschaffung werben.



In einer EU-Umfrage hatten mehr als 80 Prozent der Beteiligten dafür votiert, die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit zu kippen.