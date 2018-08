EU-Kommissionspräsident Juncker will die Zeitumstellung in der Europäischen Union abschaffen.

Nachdem sich die übergroße Mehrheit der Bürger in einer Online-Umfrage dafür ausgesprochen habe, solle das so geschehen, erklärte Juncker im ZDF. Er werde der EU-Kommission die Abschaffung empfehlen. Es ergebe keinen Sinn, die Menschen erst zu fragen, was sie denken, und dann so zu tun, als ob sie nichts zu Protokoll gegeben hätten, betonte Juncker. Einer Gesetzesvorlage der Behörde müssten das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten noch zustimmen.



In einer EU-weiten Umfrage mit rund 4,6 Millionen Teilnehmern hatten mehr als 80 Prozent für eine Abschaffung der Zeitumstellung votiert. Von ihnen wollen die meisten die Sommerzeit beibehalten. Fast drei Viertel der Befragten kamen aus Deutschland. Die Umfrage war im Frühjahr vom Europaparlament in Auftrag gegeben worden.



In Deutschland wurde die Sommerzeit aus Gründen der Energie-Einsparung im Jahr 1980 eingeführt, in anderen Mitgliedstaaten schon deutlich früher. Seit 2002 ist die Umstellung EU-weit einheitlich geregelt, um Probleme durch unterschiedliche Uhrzeiten im Gütertransport oder bei Flug- oder Bahnverbindungen zu vermeiden. Die Uhren werden dabei immer am letzten Sonntag im März vor und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurückgestellt. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten. Viele Menschen klagen zudem über gesundheitliche Probleme.