Der Ausblick sei insgesamt pessimistisch. Die Anpassung an den Klimawandel sei von entscheidender Bedeutung, unterstrichen die EEA-Experten bei der Vorstellung eines Webportals zum Thema.

In der Online-Übersicht mit dem Titel " Extremes Sommerwetter in einem sich verändernden Klima: Ist Europa vorbereitet? " beschreibt die EEA unter anderem vergangene Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände. Außerdem führt sie aus, womit nach wissenschaftlichen Prognosen in Zukunft zu rechnen ist und wie gut die Regionen darauf vorbereitet sind. So befänden sich derzeit etwa viele Schulen und Krankenhäuser in überdurchschnittlich warmen Stadtteilen. Hier seien Maßnahmen nötig wie mehr Grünflächen und mehr Wasserstellen, um die Stadtteile zu kühlen, so die Wissenschaftler.