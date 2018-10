In Europa sind im Jahr 2015 fast eine halbe Million Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben.

Das teilte die Europäische Umweltagentur in Brüssel mit. Die meisten Todesfälle, nämlich rund 400.000, seien auf die Belastung durch Feinstaub zurückzuführen. Weitere 90.000 Todesfälle stünden in Verbindung mit der Belastung durch Stickstoffoxid oder bodennahes Ozon. Weiter betont die Umweltagentur, dass sich die Luftqualität in Europa insgesamt etwas verbessert habe.