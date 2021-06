Die Qualität der Badegewässer in Deutschland ist weiterhin sehr gut.

Das geht aus dem jüngsten Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor, der heute in Kopenhagen vorgelegt wurde. Danach weisen 89,9 Prozent der Seen, Flüsse und Küstengewässer eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Mehr als 96 Prozent erfüllen die in der EU gültigen Mindeststandards. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld. Besonders gut abgeschnitten haben erneut Zypern, Österreich, Griechenland, Malta und Kroatien: Dort bekamen jeweils mehr als 95 Prozent der Badestellen eine exzellente Wasserqualität bescheinigt.

