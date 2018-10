Die EU will mit einer gemeinsamen Position in die UNO-Klimakonferenz im Dezember in Polen gehen, die Klimaziele aber vorerst nicht erhöhen. Darauf verständigten sich die Umweltminister bei einem Treffen in Luxemburg, wie die österreichische Ressortchefin Köstinger mitteilte. Einige Länder waren demnach für verstärkte Maßnahmen, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.

Die Europäische Union will nach Angaben Köstingers weiter eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen. So sollen zum Beispiel erneuerbare Energien weiter gefördert und Energie effizienter genutzt werden, um eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu erreichen.



Der Weltklimarat IPCC hatte gestern in einem Sonderbericht erklärt, das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei noch erreichbar; dafür sei aber schnelles Handeln nötig.



Den ganzen Tag lang rangen die EU-Umweltminister um eine gemeinsame Linie. Etwa 20 der 28 Länder forderten bei dem Treffen in Luxemburg, den CO2-Ausstoß um mehr als 30 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Die deutsche Ressortchefin Schulze (SPD) nannte im Namen der Bundesregierung die 30 Prozent als Höchstgrenze. Sie betonte, persönlich hätte sie sich mehr gewünscht, dies aber in der Bundesregierung nicht durchsetzen können. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte darauf gedrungen, die deutsche Autoindustrie nicht zu stark zu belasten.



Das Europaparlament verlangte eine Verringerung um 40 Prozent. Österreich als derzeitiger EU-Ratsvorsitz hatte als Kompromiss 35 Prozent vorgeschlagen.