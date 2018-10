Der Streit über neue Klimaschutzvorgaben für Autos ist Thema eines Treffens der EU-Umweltminister in Luxemburg.

Sie suchen eine gemeinsame Linie, um dann bis zum Frühjahr mit dem Europaparlament eine verbindliche Regelung auszuhandeln. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Neuwagen 2030 mindestens 30 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen sollen als 2020. Das Europaparlament verlangt aber, den CO2-Ausstoß durch Pkw um 40 Prozent zu senken. Österreich als derzeitiger EU-Vorsitz schlägt als Kompromiss 35 Prozent vor.



Deutschland unterstützt bei den Gesprächen auf EU-Ebene über schärfere CO2-Grenzwerte für Autos offiziell den 30-Prozent-Vorschlag der Europäischen Kommission. Bundesumweltministerin Schulze betonte in Luxemburg, persönlich hätte sie sich mehr gewünscht, dies aber in der Bundesregierung nicht durchsetzen können. Bundeskanzlerin Merkel hatte darauf gedrungen, die deutsche Autoindustrie nicht zu stark zu belasten.



Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Hofreiter, forderte die Bundesregierung auf, sich dem ehrgeizigeren Ziel des Parlaments anzuschließen. Er sagte der "Saarbrücker Zeitung", es wäre verantwortungslos, die gestern vorgelegten Warnungen des Weltklimaberichts bei erster Gelegenheit in den Wind zu schlagen. Der Verkehrssektor sei der größte Bremser im Klimaschutz, so Hofreiter.