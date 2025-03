Die grüne Bundesumweltministerin Lemke (Archivbild) (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen müssten Deutschland und die Europäische Union eine führende Stimme in internationalen Verhandlungen bleiben, sagte die Grünen-Politikerin in Brüssel. Im Übrigen schaue sie mit Sorge auf die Debatten rund um die Koalitionsverhandlungen im Bund, in denen die Union etwa eine Abkehr vom Verbrenner-Aus für Pkw fordere.

EU-Vizekommissionspräsidentin Ribera erklärte, ihre Behörde werde so schnell wie möglich die erwarteten Klimapläne der EU für 2040 vorlegen. Diese waren ursprünglich bereits zum Jahresbeginn angekündigt worden.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.