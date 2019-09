Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, einen Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr auf den Handel mit Afrika zu setzen.

Bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs am Rande der UNO-Vollversammlung in New York betonte Merkel den Wert des Freihandels in Zeiten des Protektionismus. Sie wolle dafür sorgen, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika "fairer und freier" würden und dafür auch die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 nutzen.



Hintergrund sind Bemühungen der Afrikanischen Union, mit der panafrikanischen Freihandelszone AfCFTA einen gemeinsamen Wirtschaftsraum für 55 Staaten zu schaffen - die größte Freihandelszone der Welt.



Zudem sagte Merkel zu, die Afrikanischen Union an den Gesprächen über die Zukunft Libyens zu beteiligen. Die Bundesregierung plant im Herbst eine Libyen-Konferenz in Berlin, um das nordafrikanische Land zu stabilisieren. Das werde nicht gelingen, wenn die Afrikanische Union nicht ein wichtiges Wort mitzureden habe, so die Kanzlerin.