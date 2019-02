Die Europäische Union und die Arabische Liga setzen heute ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen fort.

Bei den Gesprächen im ägyptischen Scharm el Scheich wollen die Teilnehmer über eine verstärkte Kooperation in politischen und wirtschaftlichen Fragen beraten. Schwerpunktmäßig soll es heute um die Kriege in Syrien, Libyen und im Jemen sowie um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gehen. Zum Auftakt des Treffens hatten EU-Ratspräsident Tusk und der ägyptische Präsident Sisi unter anderem die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Terrorismus-Bekämpfung betont.



Insgesamt nehmen fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und Regierungsvertreter an den Gesprächen teil. Deutschland wird von Bundeskanzlerin Merkel vertreten. Am Rande des Gipfels will sie auch Einzelgespräche führen.