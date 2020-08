Die EU stellt sich den Realitäten - mühsam. Keine Anerkennung der Wahlen in Belarus. Aufklärung der Verbrechen. Sanktionen gegen die Verantwortlichen. Unterstützung für den friedlichen Protest. 53 Millionen Euro zusätzlich für die Zivilbevölkerung. Der Sondergipfel sendet insofern ein klares Signal, und das ist wichtig. Aber weitere Schritte werden folgen müssen. Und die 27 Staaten auf der Hut sein und ihre Strategie möglicherweise anpassen.

Denn die Entwicklung vor Ort läuft mit hoher Dynamik. Und es wird heute nicht das letzte Mal sein, dass die EU Stellung beziehen muss zu Menschenrechtsverletzungen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Zu einem Angriff gegen ihre Werte, wie freie Wahlen und Schutz vor Folter in Gefängnissen. Zu hybrider Kriegführung und Einflussnahme – auch unterhalb der Schwelle offen einrückender Panzer. Wann ist hier für Europa eigentlich die Grenze erreicht?

EU setzt auf Dialog und Deeskalation

Derzeit setzt die europäische Diplomatie vor allem auf Dialog mit Russland und hat dafür vor allem drei Motive. Erstens das Prinzip Dialog und Deeskalation. Die OSZE soll einbezogen werden. Beide Staaten, Belarus und Russland, sind dort Mitglied. Natürlich wäre es wünschenswert, eine multilaterale Organisation würde nun helfen, einen Übergang zu organisieren. Doch wird es dazu kommen? Die russische Regierung hat in der Ukraine gezeigt, wozu sie fähig ist, wenn eine der früheren Sowjetrepubliken sich aus ihrem Einflussbereich entfernen und demokratische Werte nach EU-Muster etablieren möchte.

Um ein Szenario wie in der Ukraine zu verhindern, will die EU nun, zweitens, Lukaschenko nicht noch zusätzlich in die Arme Moskaus treiben, wie es heißt. Und sie möchte sich drittens nicht dem Vorwurf aussetzen, in Belarus von außen Einfluss zu nehmen. Letzteres ist geradezu lachhaft. Lukaschenko stellt schon jetzt die Proteste als prowestliche, antirussische Kräfte dar, als gesteuert von außen. Das uralte Narrativ. Dafür braucht es bekanntlich keinerlei reale Grundlage.

Europa sucht noch nach passender Antwort auf Autokraten

Fleißig unterstützt wird Machthaber Lukaschenko durch Propaganda im Sender "Russia Today", der genau dieses Narrativ gezielt verbreitet. Dass sich ausgerechnet Putin in Telefonaten mit EU-Spitzenpolitikern Einmischung von außen verbittet, klingt geradezu wie Hohn und eine klassische Projektion. Aber auch das stammt aus dem Drehbuch von Autokraten: Beschuldige die Gegenseite genau jener Handlungen, die du selbst begehst. Und finde genug Dummköpfe, die auf das Erklärungsmuster hereinfallen.

Auch Donald Trump hat seinen politischen Gegnern immer wieder genau das vorgeworfen, was er in Wirklichkeit selbst praktiziert, ohne es natürlich zuzugeben. Und gerade gestern hat der US-Senat nach langer Untersuchung in einem überparteilichen Bericht festgestellt, dass Wladimir Putin selbst den Eingriff in die US-Wahlen 2016 zugunsten Donald Trumps angeordnet hat. Womit sich der Bogen schließt. Europa hat die passende Antwort darauf noch nicht gefunden.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.