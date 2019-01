Das Votum aus dem britschen Unterhaus von Dienstagabend sage nur, was die Abgeordneten nicht wollten, so der Europaabgeordnete Ferber. "Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Frau May eher darauf setzt, jetzt den schwarzen Peter nach Brüssel zu schieben, aber nicht eine Lösung herbeizuführen." Doch müsste es nicht um Schuld gehen, sondern darum, wie der sogenannte harte Brexit vermieden werden könnte. Im Rahmen der politischen Erklärungen sei er zu Nachverhandlungen bereit, erklärte Ferber, aber nicht im Rahmen des Austrittsabkommens.

Das Europäische Parlament berät am Mittwoch über die jüngsten britischen Beschlüsse zum Brexit. In der kurzfristig angesetzten Debatte soll auch der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, Stellung nehmen. Das britische Unterhaus sprach sich am Dienstagabend mehrheitlich dafür aus, den Austrittsvertrag zu ändern, besonders im Hinblick auf die irische Grenze.

Lesen Sie in Kürze das vollständige Interview.