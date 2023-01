Nach Hinrichtungen

Ioannis Kasoulides und Annalena Baerbock in Berlin (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Man habe Bestürzung über die Hinrichtungen zum Ausdruck gebracht und das Vorgehen der Behörden scharf verurteilt, teilte der Auswärtige Dienst in Brüssel mit. Zudem sei die Regierung in Teheran aufgefordert worden, weitere Todesurteile gegen Demonstranten umgehend aufzuheben. Auch Deutschland und weitere europäische Länder hatten Diplomaten aus dem Iran einbestellt. Bundesaußenministerin Baerbock sagte in Berlin, man wolle unmissverständlich deutlich machen, dass die brutale Repression, die Unterdrückung und die Terrorisierung der eigenen Bevölkerung sowie die jüngsten beiden Hinrichtungen nicht ohne Folge blieben.

Die Tochter des früheren iranischen Präsidenten Rafsandschani wurde unterdessen laut ihrer Anwältin zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Sie war im September festgenommen worden, weil sie zu regierungskritischen Protesten aufgerufen haben soll.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.