Die Europäische Union und China wollen internationale Institutionen reformieren.

Bei einem Treffen von Chinas Staatschef Xi, Frankreichs Präsident Macron, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker bekannten sich alle Seiten etwa zu einer Reform der Welthandelsorganisation und zum Pariser Klimaschutzabkommen. Xi und Merkel betonten in Abgrenzung von US-Präsident Trump, dass man in der internationalen Zusammenarbeit Lösungen finden müsse, von denen alle profitierten. Juncker erklärte, er hoffe, dass man auf dem EU-China-Gipfel in zwei Wochen beim geplanten Investitionsschutzabkommen weiterkommen werde. Xi versprach eine weitere Marktöffnung seines Landes.



Für das kommende Jahr kündigte Bundeskanzlerin Merkel ein Gipfeltreffen aller EU-Mitgliedsstaaten mit China an. Dazu werde Deutschland im Rahmen seiner EU-Präsidentschaft einladen.