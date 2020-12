Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen sollen offenbar heute fortgesetzt werden.

Wie aus britischen Regierungskreisen verlautete, gestalten sich die Gespräche allerdings weiterhin schwierig. Ein Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen sind die Fischereirechte. Der SPD-Europapolitiker Lange hält einen Kompromiss für möglich. Die Fischfangquoten in britischen Gewässern könnten neu verhandelt und neu aufgeteilt werden, sagte er im Deutschlandfunk. Dies sehe er nicht so dogmatisch wie andere.



Offene Punkte sind außerdem die Regeln zum fairen Wettbewerb sowie die Frage der Gerichtsbarkeit in Streitfragen. Das Europäische Parlament hatte eigentlich eine Entscheidung bis gestern Abend verlangt und argumentiert, nur dann könne ein möglicher Handelsvertrag noch rechtzeitig vor dem endgültigen EU-Austritt Großbritanniens zum Jahreswechsel ratifiziert werden. Ohne einen Handelsvertrag drohen ab 1. Januar höhere Zölle und lange Wartezeiten an der Grenze.



Schottlands Regierungschefin Sturgeon forderte den britischen Premierminister Johnson auf, die EU um eine Fristverlängerung zu bitten.

