EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)

Sie hatten sich in Windsor nahe London zu Gesprächen getroffen. Strittig war zuletzt, inwieweit Kontrollen bei Waren stattfinden, die in Nordirland bleiben sollen. Medienberichten zufolge könnte die erzielte Einigung vorsehen, dass nur noch stichprobenartige Kontrollen bei Waren stattfinden, die in Nordirland bleiben sollen. Nur wenn vorgesehen ist, dass die Güter in die Republik Irland und damit in die EU weitertransportiert werden, sollen demnach die vollen Formalitäten anfallen.

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags über den britischen EU-Austritt. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.