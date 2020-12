Der britische Premierminister Johnson hat sich pessimistisch zu den Erfolgsaussichten der Handelsgespräche mit der Europäischen Union geäußert.

Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Vereinbarung für die Zeit nach dem EU-Austritt seines Landes komme, sagte Johnson. London und Brüssel haben sich eine Frist bis Sonntag gesetzt.

Auch bei Gespräch mit von der Leyen kein Durchbruch

Großbritannien ist Ende Januar aus der Europäischen Union ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der die EU-Regeln noch gelten. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit danach stecken seit Monaten fest.



Gestern hatte Johnson in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesprochen. Auch dabei gab es keinen Durchbruch.

Vorbereitung auf das Scheitern

Die EU-Kommission treibt darum auch die Vorbereitungen für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit Großbritannien voran. Von der Leyen veröffentlichte auf Twitter Notfallgesetze für den Fall, dass es am 1. Januar kein Handelsabkommen mit London gibt. Diese Pläne sollten einige der bedeutenden Störungen etwa im Flug- oder Straßenverkehr abmildern, hieß es.



Strittige Punkte im Streit mit Großbritannien sind vor allem die EU-Forderung nach vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen, die Fischereirechte in britischen Gewässern und die Ahndung möglicher Verstöße gegen das geplante Abkommen.



Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.