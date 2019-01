Bundeskanzlerin Merkel hat die EU gemahnt, in der Brexit-Debatte einen Kompromiss mit Großbritannien zu finden.

Sie sagte in Rostock, man werde respektieren, dass Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU sein wolle. Dieser Trennungsprozess müsse aber verantwortlich gestaltet werden. Sie werde deshalb bis zum letzten Tag für einen geordneten Brexit arbeiten, so Merkel. Großbritannien sei Teil Europas und solle auch in Zukunft ein enger Partner der EU bleiben.



Der Wirtschaftswissenschaftler Horn sieht die Entscheidung für einen Brexit als großen und dramatischen Fehler. Horn leitet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), im Falle eines ungeregelten Austritts der Briten aus der EU bestünde die größte Gefahr darin, dass die Finanzmärkte in Panik gerieten. Die Industrie würde belastet, etwa durch Zölle und Einfuhrprozeduren - auch für Deutschland. Das sei keine Katastrophe. Es werde aber weniger enge Handelsbeziehungen mit Großbritannien und dort höhere Preise geben. Zudem werde man dann um andere Exportmärkte kämpfen müssen.



Horn betonte, in Großbritannien müsse man sich jetzt darüber einig werden, welche Art von Brexit man wolle. Alle Lösungen aber seien schlechter als der Status Quo. Daher gehe es vor allem darum, Schäden zu begrenzen.

"Der Markt ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr."

Der Ökonom bezog auch Stellung zu den vier Grundfreiheiten der EU - dem freien Verkehr von Waren und Kapital, der Dienstleistungsfreiheit und der Personenfreizügigkeit. Wenn sie aber genutzt würden, um Sozialsysteme unter Druck zu setzen, dann litten die Menschen unter diesen Freiheiten - und würden sich dagegen wenden. Das sei in Großbritannien geschehen. Und darum brauche es eine Reform der EU.



Wichtig seien europäische Standards einer sozialen Sicherung, die nicht durch die Freiheiten unterlaufen werden könnten. Der Mensch dürfe nicht Diener des Marktes sein. Das sei die falsche Reihenfolge. Zitat: "Der Markt ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr."