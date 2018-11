Die EU und Großbritannien streben offenbar nach dem Brexit eine enge politische und wirtschaftliche Partnerschaft an. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung der britischen Regierung und der EU-Kommission hervor, auf die sich die Unterhändler geeinigt haben sollen und über die mehrere Nachrichtenagenturen berichten.

Im Wirtschaftsbereich sei die Schaffung eines Freihandelsgebietes ohne Zölle und Abgaben das Ziel. Außerdem soll die Übergangsperiode nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union um ein bis zwei Jahre verlängert werden können.



Die britische Premierministerin May hatte gestern Abend mit EU-Kommissionspräsident Juncker in Brüssel über offene Brexit-Fragen verhandelt. Die Ergebnisse berät sie zur Stunde in einer Telefonkonferenz mit ihrem Kabinett. May betonte, dass man auf einem guten Weg hin zu einem geregelten Brexit sei. Allerdings gebe es unter anderem in der Gibraltar-Frage noch Diskussionbedarf.



Außerdem müssten dem Entwurf eines Abkommens noch die EU-Staaten auf dem Sondergipfel am Sonntag und das britische Parlament zustimmen. Für den Nachmittag hat Premierministerin May eine Erklärung vor dem britischen Unterhaus angekündigt.