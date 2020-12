Für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien dürfte es ein entscheidender Tag werden: Wenn die Post-Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel nicht mit dramatischen wirtschaftlichen Verwerfungen enden soll, müssen sich die Chef-Verhandler auf ein Post-Brexit-Abkommen verständigen. Doch es hakt noch immer.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen hochrangigen Diplomaten, EU-Chefunterhändler Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber informiert, dass es noch keine Einigung gebe. Er schätze die Chancen auf einen Erfolg eher pessimistisch ein, hieß es weiter. Im Laufe des Tages wollen Barnier und sein britischer Counterpart Frost ihre Gespräche fortsetzen. Für heute Abend ist ein Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem britischen Premierminister Johnson geplant.

Streit um Fischereirechte und fairen Wettbewerb

Gestritten wird unter anderem über Garantien für einen fairen Wettbewerb und über Fischereirechte. Hier drohte der französische Präsident Macron am Wochenende mit seinem Veto, sollte keine Lösung im Interesse der französischen Fischereibetriebe gefunden werden.



Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Januar dieses Jahres hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht nicht viel geändert. Doch diese Übergangsfrist läuft zum Ende des Jahres aus - und dann könnte es wegen plötzlicher Zollbeschränkungen an den Grenzen zu chaotischen Zuständen kommen.

Angst vor Chaos ohne Abkommen

Doch die Zeit drängt nicht nur, weil das Jahresende näherrückt. Die britische Regierung will heute Abend erneut das sogenannte Binnenmarktgesetz ins Unterhaus einbringen, das die EU als Verstoß gegen das Brexit-Abkommen wertet. Sollte es dazu kommen, könnten die Verhandlungen zwischen der EU und London endgültig platzen.



Beide Seiten bereiten sich seit Monaten darauf vor. Verbände warnen vor Lebensmittel- und Arzneimittelknappheit. Befürchtet wird, dass es zu kilometerweiten Staus im Hinterland des Fährterminals in Dover und der Einfahrt in den Eurotunnel in Folkestone kommt. Laut einem Bericht des "Observer" plant die britische Regierung sogar, den kürzlich zugelassenen Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer mit Militärflugzeugen einzufliegen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.