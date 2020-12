In London und Brüssel wird damit gerechnet, dass heute Vormittag eine Einigung auf ein Abkommen über die Beziehungen nach dem Brexit bekanntgegeben wird. Die Verhandlungen dauerten auch in der Nacht an. Für heute früh war nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein weiteres Gespräch zwischen Premierminister Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angesetzt.

Der Handelsvertrag soll einen harten wirtschaftlichen Bruch nach dem EU-Austritt der Briten vermeiden. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase und Großbritannien scheidet auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Abkommen drohen Zölle und Handelshemmnisse. Umstritten waren zuletzt vor allem die Zugangsrechte für Fischer aus der EU zu britischen Gewässern.

Fünfeinhalb Jahre Übergangsphase bei der Fischerei

Unsere Europa-Korrespondentin Bettina Klein berichtet über den derzeitigen Stand bei den Verhandlungen (Audio-Link). So ist bei der Fischerei eine Übergangsphase von fünfeinhalb Jahren vorgesehen. In dieser Zeit hat die EU weiterhin Zugang zu den britischen Gewässern. Allerdings werden die Fangrechte für die Fischer aus den EU-Ländern um 25 Prozent reduziert. Großbritannien wollte einen deutlich höheren Rückgang durchsetzen.



Um faire Wettbewerbsbedingungen zu garantieren, wurde ein Streitschlichtungsmechanismus gefunden. Dort ist auch vorgesehen, Zölle zu verhängen, sollte eine Seite die Regulierungen der anderen Seite unterlaufen.

Zunächst nur vorläufiger Vertrag

Einer Einigung müssen zunächst die Regierungen aller 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Dazu könnte es zunächst ein Treffen der EU-Botschafter in Brüssel geben. Anschließend würde der Text in den Hauptstädten geprüft. Es könne deshalb mehrere Tage dauern, bis die endgültige Zustimmung der EU vorliege, hieß es.



Allerdings geht es zunächst nur um eine vorläufige Anwendung des Vertrages 1. Januar. Denn das Europäische Parlament muss auch noch zustimmen und hat bereits klargestellt, dass die Zeit für eine Ratifizierung vor dem Neujahrstag nicht mehr ausreicht. Das heißt: Das Parlament wird erst im neuen Jahr über den Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien abstimmen.

Lambsdorff: Wichtiges Signal für 30.000 deutsche Firmen

Der FDP-Europapolitiker Lambsdorff sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Einigung sei ein wichtiges Signal für die rund 30.000 Unternehmen, die mit Großbritannien kooperierten. Aus Sicht der Liberalen sei es ein Handelspakt mit einem großen und wichtigen Partner. Allein schon aufgrund der Nähe zur EU und damit auch zu Deutschland habe der Handel mit Großbritannien ein Volumen, das dem der USA entspreche. Die Vereinbarungen enthielten aber viel mehr als Regelungen des reinen Handels. Das Europaparlament werde sich sicher dreimal überlegen, ein solches Abkommen abzulehnen.



Lambsdorff betonte mit Blick auf die offensichtlichen Zugeständnisse der Briten, er könne sich vorstellen, dass Premierminister Johnson innenpolitisch in Schwierigkeiten gerate, sobald die Details bekannt würden. Es sei die Frage, wieviel von der von Johnson versprochenen Rückgewinnung der Kontrolle durch den Brexit noch übrig sei, wenn sich Großbritannien auch weiterhin an die Wettbewerbsbedingungen in der EU halten müsse.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.