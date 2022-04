Vereinbarung in Neu-Delhi

Zwei nebeneinander wehende Europafahnen. (picture alliance / Winfried Rothermel )

Dazu setzten Spitzenvertreter beider Seiten in Neu-Delhi einen bilateralen Ausschuss ein. Es bestehe angesichts der sich rasch ändernden geopolitischen Lage Einigkeit darüber, dass es eine tiefe strategische Zusammenarbeit brauche, hieß es in einem gemeinsamen Papier. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach davon, dass die Beziehung zu Indien wichtiger denn je sei. Im Rahmen ihres zweitägigen Besuchs in der indischen Hauptstadt wurde die Chefin der Brüsseler Behörde auch von Regierungschef Modi empfangen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.